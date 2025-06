Place à la nouvelle année 1447 pour les musulmans, la zakat à penser

« Dans le but de privilégier l'intérêt des nécessiteux et de se conformer aux décisions des conseils internationaux de la jurisprudence musulmane (fiqh islamique), qui recommandent l'adoption du nissab le plus bas entre l'or et l'argent »

« à l’encontre de la finalité de la zakat, qui est de soutenir les pauvres et de renforcer la solidarité au sein de la communauté »

« il est plus favorable aux pauvres ». « De nombreux musulmans disposent d’une épargne annuelle supérieure à ce montant (600€) et peuvent ainsi s’acquitter de la Zakât. À l’inverse, le nissab de l’or (7 000 €) exclut une grande partie des musulmans de cette obligation, car peu d’entre eux parviennent à épargner une telle somme sur une année. Cela pénalise directement les bénéficiaires de la zakat ».

in fine

C’est souvent cette période que les musulmans choisissent comme point de référence pour déterminer le montant de la zakat al-maal à payer, l'aumône obligatoire qui fait partie des cinq piliers de l'islam. Le montant du nissab, le seuil minimum fixé pour savoir si l'on doit ou non s'acquitter de l'impôt, est réévalué chaque année.La plupart des instances religieuses en France aujourd'hui déterminent le seuil d’imposition à partir de la cotation de l’or, ce qui le fixe à environ 7 000 € en date du 20 juin 2025. Depuis 2023, le CTMF détermine aussi ce seuil à partir du cours de l'argent, ce qui donne un chiffre pour le nissab radicalement différent puisqu’il est évalué à 600 € en cette fin d’année hégirienne., le CTMF estime donc que le nissab de la zakat al-maal est de 600 euros pour les musulmans de France.Pour le théologien Mohamed Najah, responsable du CTMF, le nissab basé sur la cotation de l’or va. Son instance a donc choisi de retenir le nissab basé sur l’argent carLes deux seuils d'imposition étant aujourd'hui considérés comme légaux, le choix est laisséaux musulmans de choisir le nissab qu'ils estiment juste, afin qu'ils s'acquittent ou non de la zakat, soit 2,5 % de leur richesse épargnée au cours d'une année, au profit des nécessiteux. Lire aussi :Et aussi :