Nantes : l'interdiction de la rencontre des musulmans de l'Ouest confirmée par la justice

« la présence d'intervenants, en particulier de cadres dirigeants des Musulmans de France, susceptibles de tenir des propos constitutifs d'infractions pénales ou portant atteinte à la dignité humaine, aux principes et valeurs de la République »

« le procédé dilatoire choisi par le préfet alors que ce mardi 19 mai s'est tenue une réunion dans les locaux de la préfecture où il a été question de l'organisation de ce rassemblement »

« L’arrêté d’interdiction de ce rassemblement a été confirmé par la justice. Les propos susceptibles d’y être tenus sont de nature à porter atteinte aux principes et aux valeurs de la République ainsi qu'à la cohésion nationale et à la dignité humaine. Le rassemblement ne peut donc pas se tenir et j’invite chacun à respecter cette interdiction »

« Une requête de fond sera engagée auprès du tribunal administratif afin de poursuivre la procédure »

« Bien que cette décision intervienne après plusieurs mois de préparation et d'importants engagements humains, logistiques et organisationnels, l'AIOF réaffirme son profond attachement à l'État de droit ainsi qu'au respect des décisions de justice et des institutions de la République »

« pour vocation de promouvoir le dialogue, la transmission du savoir, la spiritualité et le vivre-ensemble dans le strict respect des valeurs républicaines »