Lettre ouverte à Salman Rushdie : « Non, vous n’êtes pas un ennemi de l’islam ! »

Je vous laisse imaginer, Monsieur Rushdie, le lourd sentiment de responsabilité qui pèse sur nous, les musulmans attachés aux valeurs universelles, après chaque acte violent commis par des extrémistes. Après coup, les plus irréprochables d'entre nous continueront à susciter méfiance et suspicion du simple fait d'être musulmans.Votre histoire et celle d'autres intellectuels intimidés et menacés nous a appris la nécessité d'une irréprochable pédagogie de l'islam. Elle passe d'abord par la connaissance de nos propres faiblesses. Remettre la liberté d'opinion au centre des discussions sur l'islam est, à mon avis, l'un des chemins les plus courts menant à une prise de conscience collective. Le refus du débat est une preuve de faiblesse. Sommes-nous faibles ? Le jour où nous comprendrons que la critique de l'islam n'affaiblit en rien notre foi, commencera alors une nouvelle étape vers un possible progrès. Le caractère universel de la religion musulmane n'est plus à prouver. Mais il est à revaloriser et à inculquer de nouveau.Monsieur Rushdie, vous n'êtes pas un ennemi de l'islam. Vous êtes un écrivain. Continuez à écrire. Écrivons. Dialoguons. Apprenons les uns des autres. Le dialogue reste notre dernier espoir pour éviter l'irréparable dans ce monde de plus en plus inquiétant.****est recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il est l'auteur du livre « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » ( (Kero, 2022).