Salman Rushdie poignardé à New York : ce que l'on sait de l'attaque Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 12 Août 2022 à 22:30





« Il faut bien que je vive ma vie. » Salman Rushdie, qui vit sous la menace de mort depuis 1989 pour son roman Les versets sataniques , a été victime d'une attaque vendredi 12 août. L'écrivain britannique d'origine indienne a été poignardé au cou alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence à l’institut Chautauqua, dans l'Etat de New York. Un lieu qu'il connait bien puisqu'il avait déjà été invité par le passé.



Plusieurs centaines de personnes avaient fait le déplacement pour écouter l'homme de 75 ans présentant les Etats-Unis comme « un refuge pour les écrivains et les artistes en exile et un foyer pour la liberté d'expression et de creation » . Salman Rushdie, qui avait été contraint de vivre des années dans la clandestinité, vit depuis deux décennies à New York et a acquis la nationalité américaine.



Aux dernières nouvelles, l'écrivain était toujours « vivant » selon la gouverneure de l’Etat de New York, Kathy Hochul. Mais la gravité de son état de santé est inconnu à ce stade. L'auteur des faits a, quant à lui, été arrêté sur les lieux du crime. Son identité et ses motivations ne sont pas encore connues. Une pluie de réactions s'est néanmoins déversée sur les réseaux sociaux pour condamner l'attaque et rendre hommage à Salman Rushdie.



L'article sera régulièrement mis à jour.



