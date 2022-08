Après l’attaque contre Salman Rushdie, l’Iran rejette la faute sur l’écrivain

« tentative de meurtre »

« catégoriquement »

« Personne n’a le droit d’accuser la République islamique d’Iran »

« Seuls Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d’être blâmés et même condamnés »

« En insultant les choses sacrées de l’islam et en franchissant les lignes rouges de plus d’un milliard et demi de musulmans et de tous les adeptes des religions divines, Salman Rushdie s’est exposé à la colère et à la rage des gens. »

« abjects »

« ce langage revient à une incitation à la violence »

« la voie du rétablissement »

La réaction de l’Iran était des plus attendues après l’attaque dont a été victime l’écrivain Salman Rushdie aux Etats-Unis. Tandis que les motivations de l’assaillant, inculpé pour, restent encore à éclaircir, Téhéran est sous le feu des critiques en raison de la condamnation à mort de l’auteur émise dans une fatwa en 1989 par l’ayatollah Khomeini et sur laquelle aucune autorité religieuse chiite n'est revenue depuis.L’Iran, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani, a démentitout lien avec l’agresseur., a-t-il affirmé lundi 15 août. A ce stade, rien ne démontre un lien direct entre Hadi Matar et les autorités iraniennes., a estimé le porte-parole.Cette première réaction officielle a été vivement critiquée par les Etats-Unis. Pour le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, qui a condamné des propos. Aux dernières nouvelles, Salman Rushdie est surmais ses blessures sont graves.Lire aussi :