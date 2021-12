Les lycées minés par des « pratiques séparatistes » ? La Vigie de la laïcité dénonce les « biais » d'un sondage

« atteintes à la laïcité »

« force est de constater que les manifestations identitaro-religieuses qui affectent la vie scolaire sont loin d’être un phénomène marginal : plus de la moitié des élèves inscrits dans le second cycle du second degré y ont déjà été exposés au moins une fois et leur exposition à ces problèmes est encore plus massive dans les établissements marqués du sceau de la relégation sociale ou scolaire »

« les atteintes au principe de laïcité (sont) particulièrement répandues, notamment dans les banlieues populaires ».

La Journée nationale de la laïcité est une occasion renouvelée chaque année le 9 décembre pour des institutions et associations de dévoiler les résultats d’enquêtes d’opinion commandées autour du fait laïque. Cette année, ce sont ceux du sondage de l’IFOP pour le compte de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) qui sont relayés jeudi 9 décembre par plusieurs médias mainstream.Au regard de cette étude portant sur l'ampleur desdans les lycées publics,, résume la LICRA, pour qui