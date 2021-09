Quand la campagne gouvernementale de promotion de la laïcité à l’école est détournée (images)

« C’est ça la laïcité »

« Donner le même enseignement à Romane, Elyjah et Alex, quelles que soient leurs croyances. »

« La laïcité est un principe républicain qui repose sur la liberté de conscience, l’égalité en droits de tous et de toutes, la séparation entre l’Etat et les cultes et la neutralité de l’Etat et de ses agents »

La plateforme E-Laïcité , porté par l'entreprise sociale Convivencia Conseil, membre du mouvement Coexister, a décidé, au début de la rentrée, de détourner la campagne gouvernementale, en remplaçant le sloganpar d'autres termes qui lui semble plus appropriés aux situations présentées dans les affiches.Comme en témoigne l'image plus haut, seule une est validée comme illustrant en pratique la laïcité :, rappelle ainsi E-Laïcité en bas de chaque affiche détournée dont la diffusion a été assurée avec réussite via les réseaux sociaux.