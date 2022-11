Les dérives sectaires, un phénomène en hausse en France qui n'est que « la partie émergée d’un iceberg »

« soit une augmentation de 86,1 % par rapport à 2015 et de 33,6 % par rapport à 2020 »

Non, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) n'a pas disparu et son utilité fait bel et bien consensus à l'aune de son rapport annuel rendu public mercredi 2 novembre. Ce document fait état de l’activité de cet organe et de ses observations du phénomène sectaire sur l’année 2021. Il y a d’abord les indications chiffrées : 4 020 saisines ont été enregistrées en 2021,, indique le rapport. Pour la Miviludes, c’est un signe tangible de la reconnaissance du grand publicSecond constat,. La Miviludes précise ainsi que l’offre sectaire contemporaine se caractérise par le fait que,. Ce que la Mission résume sous une formule :Dans une interview à Marianne , Sonia Backès, secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, explique que la formule d’état gazeux est utilisée pour