Les Ouïghours dénoncent le soutien apporté par des savants musulmans à la Chine

« félicité le gouvernement chinois de la réussite de son plan anti-terrorisme au Xinjiang »

« loué la détermination des responsables chinois à servir les peuples de la région »

« Les relations entre la civilisation islamique et la Chine sont historiques et caractérisées par l’amitié, la coopération et l’alliance »

« Les personnes avisées à travers le monde ont besoin d’une Chine sécurisée, stable et prospère, dans la mesure où la sécurité de la Chine et sa stabilité ne sont plus uniquement d’intérêt national mais mondial. »

« Les musulmans de Chine ont un grand besoin de soutien et de chaleur humaine et nous devons affirmer devant le monde entier que les différences ethniques, religieuses ou nationales ne se confrontent pas mais se complètent »

« la jeunesse ouïghoure ont besoin de discours persuasifs pour lui éviter de devenir la proie de groupes terroristes »

« réitère son appel urgent aux pays à majorité musulmane, aux chefs religieux islamiques et à la oumma dans son ensemble pour qu'ils dénoncent fermement les atrocités commises par le gouvernement chinois contre les Ouïghours et les autres peuples turciques musulmans ».

Ali Rashid Al Nuaimi aet a, a-t-il ajouté., assure encore le président du CMCM, ajoutant que. Aux yeux du CMO et de ses alliés, le CMCM démontrent ainsi qu'il a définitivement choisi son camp, celui où les relations avec la Chine sont plus importantes que la défense d’un peuple opprimé. Le Congrès mondial ouïghourLire aussi :