Les Etats généraux de la laïcité annoncés par Marlène Schiappa divisent avant même leur lancement

L'annonce de ces États généraux n'a pas manqué de faire réagir diverses organisations et personnalités tant politiques que de la société civile, qui fustigent l'attitude d'une ministre qui chercherait surtout à imposer une vision de la laïcité qui divise plus qu'elle ne rassemble. La mise en avant de personnes comme l'essayiste Caroline Fourest, l'avocat Richard Malika ou encore les philosophes Henri Peña-Ruiz et Gaspard Koenig pour ces États généraux inquiète même jusqu'à l'Elysée qui, selon Mediapart, ne veut pas voir cette initiative se transformer en, a fustigé en ce sens la sénatrice Esther Benbassa dont le parti écologiste est férocement attaqué par l'exécutif ces dernières semaines. Pour Aurélien Taché, président de Nouveaux Démocrates, et fervent opposant à la majorité présidentielle, l'initiative estL'objectif des États généraux serait une manière de, a estimé Cédric Mas, président de l'institut Action Résilience. Pour l'avocat et blogueur Erwan Le Morhedec,Un coup plus rude est venu du côté de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), cité par Marlène Schiappa avec la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) parmi les participants aux Etats généraux. Le syndicat, a signifié, pour sa part, son secrétaire général Frédéric Sève.