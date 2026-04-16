Le retrait de la loi Yadan contre « les formes renouvelées de l’antisémitisme » acté, un texte gouvernemental en vue

« Si la proposition de loi venait à ne pas être examinée du fait de l'obstruction ou de l'adoption de la motion de rejet (…), un projet de loi ambitieux sera présenté et travaillé avec l'ensemble des forces parlementaires dans les plus brefs délais, dans une logique coordonnée et transpartisane »

« jeu d’obstruction manifeste »

« il apparaît désormais clairement que ce texte n'aura pas le temps d'être examiné cette semaine ». « Dans ces conditions, nous avons demandé et obtenu du gouvernement qu'il contourne l'obstruction de LFI. Concrètement, le gouvernement s'est engagé au dépôt d'un projet de loi reprenant l'intégralité des dispositions de la proposition de loi de Caroline Yadan. Il nous a été indiqué que ce texte serait présenté la semaine du 22 juin 2026 et que son examen débuterait au Sénat »

« victoire »

« La résistance parlementaire et populaire a triomphé ! La loi Yadan criminalisant le soutien au peuple palestinien est retirée de l’ordre du jour

La lutte continuera pour son retrait jusqu’au bout. »