Se considÃ©rer comme une fraction d'humanitÃ© d'essence supÃ©rieure aux Â« gentils Â» relÃ¨ve pour les juifs d'un essentialisme blasphÃ©matoire

Le présent recueil est une contribution tout à la fois historique et conceptuelle. Contribution historique, car les écrits de Yakov Rabkin présentent une vision non figée du judaïsme. Ils infirment, d'ailleurs, l'approche de nombreux antisémites, qui assimilent le judaïsme au sionisme, alors qu’a toujours été présente dans la religion juive une dimension morale, que les courants dominants sionistes ont souvent dénigrée, voire ridiculisée. Ils rappellent également que le mouvement développé par Theodor Herzl (1860-1904) est issu, en premier lieu, de certains courants anglophones du protestantisme amalgamés, dans un second temps, à l'interprétation laïcisé du vécu que la minorité juive a connue en demeurant en marge de l'hégémonie chrétienne. Il montre, enfin, comment, ainsi, l’antisémitisme a bien plus nourri le sionisme que l'antisionisme.Cet ouvrage peut, de ce fait, être considéré comme un complément de son précédent et important essai,, publié en 2004 et désormais disponible en une quinzaine de langues et dont le moins qu’on puisse dire est qu’il avait beaucoup surpris lors de sa parution. Depuis lors, nombre de juifs tant orthodoxes que libéraux ont articulé des critiques systémiques du sionisme tout en mettant en relief, sans s’y appesantir, les racines profondes de ce phénomène souvent méconnu et encore plus souvent attaqué pour des raisons politiques.L’auteur rappelle que, tout comme le, n'est ni une ethnie, ni une race, mais une oummah, une communauté de croyants qui s'est pérennisée par des pratiques quotidiennes. Considérer les juifs comme une, exilée de sa patrie d'origine, vers laquelle ce peuple seraitde son propre gré après deux mille ans, relève d'une mythologie moderne en rupture tant avec la tradition juive qu'avec le savoir historique actuel.Yakov Rabkin argumente ainsi au fil des chapitres une critique de l'instrumentalisation du religieux à des fins politiques en s'appuyant sur la tradition juive, des données historiques et des raisonnements pluriséculaires. Son apport intellectuel s'inscrit dans une lignée de penseurs juifs tels que Martin Buber, Judah-Leib Magnès, Yeshayahou Leibowitz ou encore Ernst-Akiva Simon. Rabkin développe, page après page, une série de points de vue conceptuels, souvent plus ou moins tombés dans l'oubli (certainement pas par hasard !) ou bien délibérément falsifiés, rappelant les valeurs judaïques fondamentales telles que le pardon et l'humilité. Se considérer comme une fraction d'humanité d'essence supérieure auxrelève pour les juifs d'un essentialisme blasphématoire. C'est sans doute un des nombreux mérites de Yakov Rabkin d'avoir su nous le rappeler.*****est professeur émérite de l’Université de Tel-Aviv. Extrait de sa préface au livre « Judaïsme, islam et modernités », écrit par l’universitaire Yakov Rabkin (Editions I, 2022).