Le leader de la charcuterie halal Isla Délice entre de nouvelles mains d'investisseurs

Ces avancées incluent « la professionnalisation continue de l’entreprise, un investissement significatif dans ses capacités de production, ainsi que trois acquisitions au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne » . En outre, « une stratégie d’internationalisation a été déployée, transformant l’entreprise d’une activité exclusivement française en une société désormais présente sur les trois marchés internationaux précités, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie, où Isla Délice s’est développée de manière organique » .



« Le soutien de Perwyn a été déterminant pour notre croissance, avec plus de 40 millions d’euros investis dans nos sites de production et de nouvelles capacités développées pour mieux répondre aux attentes de nos consommateurs » , fait part le PDG d’Isla Délice, Eric Fauchon, maintenu dans ses fonctions. « Au cours de ces sept années, le chiffre d'affaires est passé de 80 millions d'euros à plus de 150 millions d'euros » , précise-t-il auprès de Saphirnews.