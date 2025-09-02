Le leader de la charcuterie halal Isla Délice entre de nouvelles mains d'investisseurs

Isla Délice n’est plus sous le giron de Perwyn. La holding d'investissement britannique détenue par les Perrodo, une discrète mais puissante famille à la tête du groupe pétrolier Perenco et de propriétés viticoles français, a annoncé, lundi 1er septembre, la cession de sa participation dans la marque leader du halal en France à A&M Capital Europe, une branche du fonds d’investissement américain.
Perwyn, qui avait pris une participation majoritaire dans Isla Délice auprès de ses dirigeants-fondateurs et du fonds de capital-investissement français IDI en 2018, avait alors ouvert « la voie à une croissance et un développement substantiel » et transformé l’entreprise « d’une structure dirigée par ses fondateurs en une organisation pilotée par une équipe de direction indépendante élargie, s’est félicitée la structure dans un communiqué. Le soutien de Perwyn dans le renforcement de l’équipe Isla Délice lui a permis de saisir de nouvelles opportunités et de réaliser des avancées remarquables dans différents aspects de son activité. »
Une marque aujourd'hui présente sur sept marchés européens
Ces avancées incluent « la professionnalisation continue de l’entreprise, un investissement significatif dans ses capacités de production, ainsi que trois acquisitions au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne ». En outre, « une stratégie d’internationalisation a été déployée, transformant l’entreprise d’une activité exclusivement française en une société désormais présente sur les trois marchés internationaux précités, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie, où Isla Délice s’est développée de manière organique ».
« Le soutien de Perwyn a été déterminant pour notre croissance, avec plus de 40 millions d’euros investis dans nos sites de production et de nouvelles capacités développées pour mieux répondre aux attentes de nos consommateurs », fait part le PDG d’Isla Délice, Eric Fauchon, maintenu dans ses fonctions. « Au cours de ces sept années, le chiffre d'affaires est passé de 80 millions d'euros à plus de 150 millions d'euros », précise-t-il auprès de Saphirnews.
Une priorité placée dans la stratégie d’internationalisation
« Ayant acquis Isla Délice en 2018, Perwyn a accompagné l'entreprise dans son développement sur une période de plus de sept ans, ce qui représente une période déjà assez longue pour ce type d'investisseur », nous indique-t-il. Désormais, « avec le support d'A&M Capital Europe, nous allons poursuivre et accélérer notre développement, en continuant de placer l'innovation, la qualité et la traçabilité au cœur de notre stratégie ».
La valeur de la transaction entre Perwyn et A&M Capital Europe n’a, en revanche, pas été dévoilée. Si des sources évoquent le montant de 150 millions d’euros, Eric Fauchon nous signifie, sans donner plus de détails, que « le chiffre mentionné ici ou là est erroné ». La finalisation de cette transaction est prévue « plus tard cette année », indique Perwyn dans son communiqué.
« A&M Capital Europe investit dans Isla Délice car il est confiant dans le potentiel de développement de l'entreprise, qui dispose d'une expérience unique de 35 ans sur un marché en forte progression », soutient le PDG, pour qui « la poursuite du développement en Europe sera une priorité pour notre entreprise au cours des prochaines années ». Dans ce cadre, « l'expérience d'A&M Capital Europe, qui dispose déjà d'actifs dans plusieurs pays européens, sera un atout supplémentaire dans l'atteinte de cet objectif ».
En parallèle, Isla Délice continue de miser sur l’innovation pour séduire toujours plus les consommateurs. Après avoir dernièrement lancé une gamme de six sauces avec des recettes sans vinaigre, la marque spécialisée dans les produits carnés poursuit l'élargissement de leur offre de jambons sans nitrite et entend lancer, des mots d’Eric Fauchon, « la première gamme de pâtes fraîches du rayon halal (raviolis, tortellinis) dans quelques semaines ».
