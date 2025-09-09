Sur le vif Le Qatar attaqué par Israël, la France condamne des frappes « inacceptables » Rédigé par Lina Farelli | Mardi 9 Septembre 2025





« L’armée et le service de sécurité intérieure (le Shin Bet, ndlr) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l’organisation terroriste Hamas » , fait-on savoir. Au moins six personnes ont été tuées dont un membre des forces de sécurité qataries.



Cette opération, « Israël l’a initié, Israël l’a mené et Israël en assume l’entière responsabilité » , a affirmé dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien. Elle intervient au lendemain d'une attaque perpétrée lundi 8 septembre à Jérusalem. Celle-ci, qui a coûté la vie à six Israéliens, a été revendiquée par la branche armée du Hamas.



Le mouvement palestinien a réagi en accusant Israël de « ne vouloir aucun accord et chercher à faire échouer toutes les initiatives internationales » . Pour le Hamas, l’administration américaine est « responsable conjointement avec l’occupation de ce crime, en raison de son soutien constant à l’agression et aux crimes de l’occupation contre notre peuple » .



Après le Liban, la Syrie ou encore « Les frappes israéliennes de ce jour au Qatar sont inacceptables quel qu’en soit le motif. J’exprime ma solidarité au Qatar et à son émir, Cheikh Tamim Al Thani. La guerre ne doit en aucun cas s’étendre dans la région » , a signifié sur X le président Emmanuel Macron.



Lire aussi :

Rester ou partir de Gaza ? Ma survie sous les bombes et la famine, ma réponse à la violence C'est la stupeur au Qatar. Alors que le pays est un acteur clé dans les négociations de trêve entre Israël et le Hamas pour Gaza, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a mené, mardi 9 septembre, une attaque sans précédent contre Doha., fait-on savoir. Au moins six personnes ont été tuées dont un membre des forces de sécurité qataries.Cette opération,, a affirmé dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien. Elle intervient au lendemain d'une attaque perpétrée lundi 8 septembre à Jérusalem. Celle-ci, qui a coûté la vie à six Israéliens, a été revendiquée par la branche armée du Hamas.Le mouvement palestinien a réagi en accusant Israël de. Pour le Hamas, l’administration américaine estAprès le Liban, la Syrie ou encore l'Iran , Israël frappe le Qatar, démontrant une nouvelle fois qu'il est très loin de chercher la paix. Plusieurs chancelleries occidentales ont condamné l'attaque, à commencer par la France., a signifié sur X le président Emmanuel Macron.Lire aussi :







