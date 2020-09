La défense de la laïcité ne peut se passer du respect de la loi

« La loi interdit les signes de discrimination dans le milieu scolaire. Elle n'interdit pas les signes de distinction dans l'espace public. »

« Vous n’êtes pas Française. (…) Vous ne pouvez pas parler de la laïcité alors que vous portez un foulard, vous faites honte à la France. »

« Aucune règle n'interdit le port de signes religieux pour une personne auditionnée au sein d'une commission. »

« On vous remercie de quitter la salle, on va continuer nos entretiens sans vous, ce sera plus constructif. »

Dans le cas d’Imane Boun, nous pourrons invoquer un manque de lucidité et de discernement de la part d’une journaliste à l’égard d’une jeune femme qui n’aspirait qu’à rendre service à ses camarades dans la gestion de leur modeste budget. Vouloir établir un lien entre la tenue vestimentaire de la jeune étudiante et un attentat terroriste abject ayant fait plus de 3 000 victimes est inacceptable. De même, les insultes et les menaces de mort à l’encontre de la journaliste doivent être vigoureusement condamnées et leurs auteurs poursuivis.Le cas de Maryam Pougetoux nous rappelle la réaction virulente d'un élu du Rassemblement national au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté le 11 octobre 2019, face à la présence d’une maman voilée accompagnatrice d’un groupe d’enfants de Belfort . Une situation qui avait alors obligé la présidente de la Région à faire un rappel à la loi :Si nous remontons un peu plus loin, cette ignorance des lois qui régissent la laïcité, souvent doublée pour certains d’une volonté de faire disparaître le voile de l’espace public, avait aussi touché Latifa Ibn Ziaten lors d’un colloque en décembre 2015 à l’Assemblée nationale . La mère de Imad Ibn Ziaten parachutiste de l’armée française assassiné en 2012 par le terroriste de Toulouse et Montauban, avait été huée puis agressée à la sortie d’une salle de conférences par des personnes aux cris de :Peut-on soupçonner un seul instant Madame Ibn Ziaten de soumise ou de militante au service d’une idéologie à combattre ?Dans le cas de Maryam Pougetoux, la présidente de la commission d’enquête, Sandrine Mörch, a dû rappeler, elle aussi, le droit :Avant de poursuivre :