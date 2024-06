La Fête de la musique à la Grande Mosquée de Paris, une première

« promet d’être un moment de recueillement et de partage célébrant la richesse de cette musique fervente »

La Fête de la musique sera célébrée ce vendredi 21 juin à la Grande Mosquée de Paris, pour la première fois de son histoire. De 19h à 21h, des artistes vont se succéder et feront ainsi résonner les murs du lieu de culte d'une musique spirituelle.Abdellah Ghait et son groupe chanteront des chants traditionnels en l’honneur du prophète Muhammad. Une performance qui, selon la GMP.Brahim Hadj Kacem interprétera, quant à lui, des extraits des recueils des grandes figures du soufisme ayant vécu en Algérie. Il interprètera notamment des textes du maître soufi Mohammed Ibn Habib El Bouzidi de Mostaganem, qui a lui-même été le maître d' Ahmed El Alaoui, fondateur de l’une des plus importantes confréries soufies du 20e siècle. La Fête de la musique, qui se veut être un événement populaire, est célébrée chaque année depuis 1982. Des milliers d'animations ont lieu pour l'occasion à travers toute la France.Lire aussi :