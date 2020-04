La Casa del Hikma : des vidÃ©os pour dire ciao aux idÃ©es reÃ§ues, Ã  voir pendant le Ramadan !

Déconstruire, avec un format original, les idées reçues et les préjugés sur des concepts incompris ou dévoyés de leur sens originel, c'est l'objectif premier visé par la série pédagogique La Casa del Hikma, lancée en mai 2019 par Saphirnews. Avec plus d'un million de vues cumulées pour les dix épisodes, le succès fut au rendez-vous, confirmant la volonté de produire une suite à l'initiative.La crise du Covid-19 a néanmoins sérieusement bousculé le programme de réalisation de la nouvelle saison dont les nouveaux épisodes devaient être diffusés au second trimestre de l'année 2020. La diffusion est retardée mais, à l’occasion de ce mois de Ramadan inédit qui se déroule sous la contrainte nécessaire du confinement, Saphirnews invite chacun de vous, lecteurs et lectrices, à (re)voir la saison 1 de La Casa del Hikma.Jihad, charia, le doute dans la foi, califat, universalisme, laïcité... Chaque épisode invite à mieux connaître un concept et, telles les deux faces d’une même médaille, à déconstruire des idées reçues qui leur sont associées. N’hésitez pas à nous délivrer vos impressions ici ou sur nos réseaux sociaux comme Facebook par ici et Twitter par là , à partager les vidéos et à les recommander auprès de vos proches !