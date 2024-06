L'exposition consacrée au peintre français et musulman Etienne Dinet joue les prolongations à l’IMA

Né en 1861 à Paris dans une famille bourgeoise du Second Empire, formé à l’École des Beaux-Arts, Etienne Dinet découvre l’Algérie en 1884 par hasard, au cours d’un voyage qu’il effectue avec un ami de son frère. Le coup de foudre est immédiat, au point de renoncer dès 1895 à toute source d’inspiration en dehors des sujets algériens. Il s’installe en 1904 dans l’oasis de Bou-Saâda, aux portes du désert, s’intègre dans une famille de la société saharienne et apprend l’arabe.



Son œuvre témoigne de son amour incandescent pour son pays d’adoption dont il a épousé la terre, la foi et la cause. Elle s’inscrit, selon l’IMA, « en décalage avec les peintres orientalistes qui ne s’attachaient qu’aux aspects les plus rutilants d’un "Orient" factice qu’il dénonce : Etienne Dinet rend visible une culture, alors largement ignorée ou méprisée, dont il se sentait proche » . En peignant les personnes et la vie quotidienne telles qu’elles sont, sa démarche lui vaut d’échapper aux critiques très souvent répandues dans le mouvement orientaliste européen.