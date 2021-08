« Divas », la déclaration d’amour de l’IMA aux plus grandes artistes féminines du monde arabe

« des personnalités avant-gardistes, visionnaires, qui furent les voix et les visages du monde arabe »

« Divas »

Objets personnels, robes scintillantes, pochettes de disques, extraits de films, affiches de concerts... Si les reliques et archives inédites présentées par l’IMA auront sans doute de quoi faire rêver, et embarqueront les visiteurs dans un monde de strass et de paillettes, elles leur rappelleront aussi que ces artistes et grandes figures étaient aussi et surtout Féminisme et modernité sont les autres mots-clés de ce voyage sur les traces des plus grandes divas du monde arabe. Ces figures, qui connaîtront leurs heures de gloire à une époque où le panarabisme séduit et où le monde arabe se transforme, accompagneront et, pour certaines, encourageront, les grandes évolutions de leur temps marqué par la décolonisation, les luttes indépendantistes et les premiers combats féministes. C’est donc tout naturellement quehonore des femmes telles que la journaliste et essayiste libanaise May Ziadé, pionnière du féminisme oriental ou Hoda Chaaraoui, un des premiers visages du mouvement féministe égyptien et arabe et symbole parfait de la Nahda, période de renaissance culturelle, religieuse et politique.