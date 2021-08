« Musulmanes du monde » : au-delà des clichés, un livre pour célébrer la vie de pionnières qui font l'Histoire

L’avis de Saphirnews

Le voile, un frein ? La féminité, un obstacle ? La vie, un passage sur Terre qui ne doit laisser place à rien d’autre qu’à l’ordinaire ? Ce sont ces murs de la pensée que la journaliste Elise Saint-Julian, avec l'illustratrice L.K Imany, ont voulu dépasser pour mieux éclairer la conscience collective du potentiel féminin avec Musulmanes du monde .



Dans cet ouvrage, Elise Saint-Jullian dresse le portrait de 30 femmes audacieuses et inspirantes, qui « ont refusé de s’imposer des barrières à cause de leur religion, de leur genre ou de leur milieu social, et sont allées là où on ne les attendait pas » pour écrire leurs propres histoires. Ces récits de vie viennent témoigner des parcours incroyables de femmes vivant aux quatre coins du monde et qui, toutes à leur manière, ont contribué et contribuent encore à faire bouger les lignes.



Astrophysicienne, militantes, journalistes, sportives… elles offrent des leçons de vie empreints d’optimisme, de courage et de force. Parmi les figures choisies, on retrouve des femmes qui ont fait l’histoire comme Fatima Al-Fihriya, fondatrice de la plus ancienne université au monde à Fès, Al Quaraouiyine, toujours en activité, et Oum Khaltoum, la célèbre chanteuse égyptienne qui a marqué le XXe siècle et qui continue à ce jour d'être une icône du monde arabe.



On peut aussi citer Lalla Fatma N’Soumer, une Kabyle qui s'enrôla dans la résistance algérienne pour lutter contre l’occupation à l’âge de 20 ans, entrée dans la légende après avoir remporter la bataille du Haut-Sebaou en 1854, ou encore Noor Inayat Khan, une membre des services secrets britanniques qui s'est illustrée pendant la Seconde guerre mondiale, jusqu'à être déportée et exécutée en 1944 dans le camp de Dachau, en Allemagne. Échos du passé, ces personnages nous rappellent qu'en tout temps, le courage féminin s’est exprimé et a participé à bouleverser le cours de l’Histoire.