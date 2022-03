Les artistes algériens honorés à l’Institut du monde arabe pour les 60 ans de l’indépendance

La Mère

Mère courage

Femmes d’Alger

Mémoire dans l’oubli

Le sommeil

« “Algérie mon amour” est un chant de la douleur de la terre et du peuple algérien colonisés et martyrisés, le chant de la culture et de l’identité algériennes niées et déracinées. C’est aussi le chant de la liberté et de l’espoir, du renouveau de la créativité artistique et littéraire et l’annonce d’une renaissance, nécessaire et tant attendue. "Algérie mon amour" est l’expression de l’amour que tous les artistes vouent à l’Algérie, les artistes de l’intérieur et plus encore ceux de l’extérieur ». « La fraternité des arts et des idées est plus vivace que jamais,

Elle est le fil d’Ariane d’une amitié franco-algérienne indéfectible »

« Algérie mon amour, artistes de la fraternité algérienne »

L'exposition fait aussi la part belle aux femmes, aussi bien en tant qu'artistes qu'en tant qu'objet de représentations. Les tableaux intitulés(1965) et(1984) de M'hamed Issiakem, un des fondateurs de la peinture moderne en Algérie, représentent deux femmes en position debout. Toutefois, le visage dissimulé des femmes interroge. Là encore, un acte tragique a façonné l'imaginaire créatif de l'artiste. Le jeune Issiakhem a fait exploser une grenade en jouant, tuant deux de ses sœurs et l'un de ses neveux. Il perdra d'ailleurs lui-même l'usage de son bras gauche. Le visage à moitié dessiné représente en réalité celui de sa mère dont le regard traduit un pardon auquel il n'aura jamais droit.Des artistes nées dans les années 1970 et 1980, issues de la troisième génération, sont également à l'œuvre. Halida Bougriet fait un clin d'œil à l'œuvre de Delacroix,de 1833, en contournant la vision sensuelle occidentale de la femme orientale. Ses deux photographies intituléesde 2010 exposent deux veuves, elles aussi allongées, et ayant subi les violences de la guerre d'Algérie. Contrairement à Delacroix, les deux femmes ne sont pas perçues à travers le prisme du désir mais à travers les violences indicibles qu'elles ont subies.Le tableau de Zoulikha Bouabdellah intituléjoue aussi de l'asymétrie avec les classiques français dont Gustave Courbet (1819- 1877). Alors que le peintre français avait représenté deux femmes allongées l'une contre l'autre après avoir eu une relation charnelle, Zoulikha Bouabdellah reproduit la même posture mais dénuée de connotation sexuelle. Le rouge est bien là, mais il symbolise le sang, en référence aux années noires du terrorisme islamique en Algérie, qu'elle a quitté à l'âge de 15 ans.Pour Claude Lemand,selon le président de l'IMA Jack Lang Exposition, du 18 mars au 31 juillet 2022.Du mardi au vendredi de 10h à 18h et les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 19h.Exposition gratuite le 5 juillet 2022, jour de l'indépendance de l'Algérie.