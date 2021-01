Colonisation et guerre d'Algérie : « une démarche de reconnaissance » mais « ni repentance ni excuses » de la France

Cette fouille mémorielle a aussi été entreprise par l’Algérie, où le président Abdemajid Tebboune a demandé à son conseiller des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmajid Chiki, de mener un travail de « vérité » sur les questions mémorielles qui lient les deux pays. « Nous souhaitons que les deux historiens accomplissent leur travail dans la vérité, la sérénité et l’apaisement pour régler ces problèmes qui enveniment nos relations politiques, le climat des affaires et la bonne entente. Il faut affronter ces événements douloureux pour repartir sur des relations profitables aux deux pays, notamment au niveau économique » , avait affirmé en juillet le chef d'Etat algérien.



Si Abdelmadjid Chkiki estime lui aussi que ce travail doit permettre d’améliorer les relations entre les deux pays, il juge important qu’il profite également aux Algériens. « L’Algérie ne peut renoncer à son histoire, mais elle peut œuvrer avec l’autre partie à construire des relations équilibrées, ce qui est primordial dans les relations internationales. Néanmoins, l’histoire appartient au peuple algérien, qui a le droit de savoir ce qui s’est passé » , avait-il déclaré en marge d’un hommage rendu à Gisèle Halimi, avocate de plusieurs membres du Front de libération nationale (FLN) pendant la guerre d’indépendance, décédée le 28 juillet 2020. Une figure pour laquelle Benjamin Stora plaide pour son entrée au Panthéon dans son rapport.