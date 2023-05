De Paris à Marseille, hommage à Baya, icône de la scène artistique algérienne

« Porteuse d’une vision de la culture en tant que source d’émancipation de l’individu et outil d’ouverture au monde et à sa diversité, l’exposition s’accompagne de nombreux programmes de médiation spécifiques, proposés aux publics les plus larges et notamment scolaires »

Après son mariage en 1953 avec un musicien de 30 ans son aîné, Fatma Haddad s’arrête de peindre pour se consacrer à sa vie familiale. Entre 1955 et 1970, elle aura six enfants. Après la guerre d’indépendance en 1962, elle reprendra son travail artistique, avec l’aide du peintre Jean de Maisonseul, nouveau directeur du musée national des Beaux-Arts d’Alger, qui expose ses œuvres dès 1963 et en acquiert certaines qui font encore la fierté de ce musée.Consacrée comme l’une des pionnières de l’art algérien, elle obtint en 1969 le Grand Prix de peinture de la ville d’Alger. Baya continua de travailler en faisant évoluer sa peinture, et sa production prolifique fut appréciée à l’international. Elle décède en 1998, à l’âge de 66 ans, à Blida, ville qu’elle n’avait pas quitté depuis 1952.C’est tout naturellement que l’Institut du monde arabe (IMA) a accueilli le projet monographique de Claude Lemand, Anissa Bouayed et Djamila Chakour du 8 novembre 2022 au 26 mars dernier. A Marseille cette fois, l’exposition, constituée d’une centaine d’œuvres, permet au grand public d’apprécier les nombreuses facettes du travail artistique de Baya, entre peinture, dessin et céramique., fait savoir le CVC.Centre de la Vieille CharitéDu 13 mai au 24 septembre 2023Tarifs : 6 € (plein)/ 3 € (réduit)Lire aussi :