La Marseillaise toujours sifflée après 60 années d’indépendance algérienne

Trois cycles complets de générations n’auront donc pas atténué cette hyperesthésie qui affecte nos relations entre Algériens et Français. Les uns camouflent cette sensibilité exacerbée par la morale et les principes de justice, tandis que les autres tentent de masquer leur sensibilité par la rationalité et sa cohorte d’universitaires. Il va ainsi depuis déjà six décennies sans que les choses aient un chiwya avancé.



Attention, nous n'écrivons pas que la morale, la justice, la rationalité qu’engagent les études historiques ne servent à rien. Ni même les grandes conventions euro-méditerranéennes ou les ambassades estampillés Méditerranée. Bien au contraire, tout cela reste important et nécessaire mais pas suffisant hélas. Il y a besoin d’une forme d’action qui s’apparente à une thérapie pour enfin se sortir de cette boucle spatio-temporelle plus que toxique, ou autrement dit de ce passé qui ne passe pas.