Les effets de la colonisation française sur les relations entre juifs et musulmans exposés

« Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours »

« mouvante, complexe et ancienne »

« en révélant le rôle essentiel de la France et de l’État dans la transformation de ces relations, tant en Afrique du Nord qu’en France métropolitaine ».

« Malgré de nombreux points communs, la séparation se creuse en raison du malentendu historique sur la place de chacun dans la société française et du conflit israélo-palestinien »

« comment les transformations résultant de la colonisation tendent parfois à rapprocher juifs et musulmans dans une même communauté de destins, tantôt au contraire à les séparer selon différentes lignes de fracture et à les déterminer à quitter leur terre natale »

« cette exposition permet un regard apaisé sur une histoire souvent caricaturée. À travers la connaissance et la compréhension de cette histoire partagée, de cette mémoire plurielle, elle a pour but de contribuer au vivre ensemble »

Ces dernières années, plusieurs initiatives en France explorent les relations entre juifs et musulmans, trop souvent réduites à une histoire conflictuelle entre des « frères ennemis ». Dans une France qui compte les populations juive et musulmane les plus importantes du Vieux continent, comment et pourquoi plusieurs siècles de vie et d'histoire communes, d'imaginaire et de comportements communs se sont effacés en quelques décennies ? Quels possibles sont envisageables aujourd'hui, pour réinventer cette relation historique ?L'exposition événement, dont le commissariat général est assuré par l'historien Benjamin Stora, entend porter un regard neuf et documenté sur l'histoiredes relations entre juifs et musulmans, rappelle-t-on. Grâce à la centaine d'œuvres d'art historiques et contemporaines, de photographies, d'objets et d'archives, elle expliquePour Sébastien Gökalp, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration,. A découvrir donc au Palais de la Porte Dorée.