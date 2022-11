Récits d’Algérie, un recueil fort de témoignages des souffrances endurées pendant la guerre d'indépendance

« Ce que je peux dire, c’est que les Français ont fait du mal et les moudjahidines aussi. Les moudjahidines venaient nous dire : "Fais-nous du pain ou on te tue". Ou encore : "Surveille-nous pendant qu’on mange." Ils s’enfuyaient et le lendemain, les Français venaient et nous menaçaient à leur tour »

Récit d’Algérie

« les événements »

Et toujours ces témoignages de civils coincés entre l’armée française et les moudjahidines et qui subissent les pressions et violences des uns et des autres., explique Belkacem Kadri, un paysan pauvre des Aurès dont le récit éclaire le lecteur sur les atrocités que recèle une guerre.est un livre utile qui se double d’un site internet dont l’objectif est double : présenter les témoignages et en susciter de nouveaux, avant la disparition complète des acteurs de l’époque qui vivent aujourd’hui des deux côtés de la Méditerranée. Alors que la société française commence à bénéficier sur sa présence historique en Algérie du regard de nombreux réalisateurs , ce livre est un outil supplémentaire pour briser le silence trop longtemps maintenu sur. Il est grand temps que la France se retourne sur son histoire coloniale.