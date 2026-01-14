KFC adopte l'option 100 % halal pour ses poulets, mais pas partout

© CC BY-NC-ND 2.0/Steve Webel
Business is business. Après Five Guys, c'est au tour d'une autre chaîne americaine de fast-food de proposer une offre halal à ses clients. Le roi du poulet frit KFC a officiellement annoncé, mardi 13 janvier, que certains de ses restaurants présenteront « une offre composée exclusivement de poulet certifié halal » à compter du 21 janvier 2026.
Cette décision, qui éteint ainsi la rumeur qui courait depuis plusieurs semaines, a été prise, explique KFC, « pour accompagner l’évolution du marché et satisfaire une demande croissante d’une partie des consommateurs » et « répondre à la diversité des attentes de tous nos clients ».
Et de préciser que son ambition est de « rassembler le plus grand nombre autour de nos tables, dans le respect des choix et de la diversité de chacun ». « Dans cette optique, nous avons développé ces dernières années des alternatives adaptées à de nombreux régimes alimentaires : introduction d’une offre poisson, lancement et élargissement d’une gamme végétarienne », indique KFC.
L'appétit pour le halal chez KFC n'est pas nouveau
Si des cris d'orfraie à droite et à l'extrême droite se font déjà entendre à l'annonce de cette nouvelle, il est à noter que seuls 24 restaurants sur les 404 implantés en France passeront au halal, soit moins de 6 % de son parc. Et contrairement à ce qui est imaginé, seuls deux KFC passeront au halal en région parisienne, très exactement à Montreuil et à Romainville, en Seine-Saint-Denis.
La grande majorité des restaurants concernés sont dans la région Grand-Est (11) dont trois dans l'agglomération de Troyes et Hauts-de-France (7) dont trois à Amiens. « Pour cette offre, nous travaillons avec nos fournisseurs partenaires disposant d’une certification halal. Nos clients seront clairement informés grâce à une communication transparente en restaurant et sur notre site internet », fait-elle également savoir.
La question du halal à KFC n'est pas nouvelle. Pendant longtemps, plusieurs de ses restaurants assuraient qu'ils vendaient du poulet halal, sans convaincre vraiment les consommateurs musulmans soucieux de la certification. Une polémique sur ce point précis avait même éclaté en 2010. En 2011, l'enseigne avait fait une communication officielle en indiquant que son offre halal ne relevait pas d’un « choix » mais d'un état de fait et qu'elle ne garantissait le caractère halal de ses poulets que pour les « Hot Wings » qu'elle venait de lancer dans 30 % de ses restaurants.
Quinze ans plus tard, KFC change de stratégie en faisant basculer 24 de ses restaurants dans le 100 % halal. Si le succès est au rendez-vous, il ouvrira des appétits de bien d'autres franchisés.
