Isla Délice, roi du halal, troublé par des rumeurs autour de ses liens supposés avec Israël

Les allégations du moment s’appuient sur « un article récent cumulant amalgames et approximations, sans qu’Isla Délice n’ait jamais été contactée pour vérification » , souligne la société, qui se dit victime depuis des mois « de fake news et de tentatives répétées de désinformation à caractère complotiste » .



Or « Isla Délice exerce exclusivement ses activités en Europe, avec des marchés principaux en France, Espagne, Belgique et Angleterre. » Quant à son actionnaire majoritaire, AMCE, c'est « une société d’investissement privée et indépendante, basée à Londres et Milan, dont les activités sont exclusivement européennes » , clame-t-on. Aucun mot n'est soufflé sur Alvarez & Marsal car, nous dit-on, il n'existe aucun lien avec ID.



Alors s'agissant de ses prétendus liens avec Israël, ce sont des « accusations infondées (qui) portent atteinte aux consommateurs, aux 350 salariés d’Isla Délice et à l’ensemble de ses partenaires » .