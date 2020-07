« Ils sont notre histoire » : l’hommage de Gérald Darmamin aux soldats musulmans morts pour la France

« Ils venaient souvent du soleil, celui de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, mais aussi du Sénégal ou du Mali, en fait des quatre coins du monde, et ils sont morts ici, à Verdun, souvent dans le froid et dans la peur » , a affirmé Gérald Darmanin. « Les combattants musulmans ont fait notre histoire, ils sont notre histoire. La France, la patrie leur doit une dette éternelle, celle du sang versé et du sacrifice consenti. »



« La République ne préfère aucune religion, ne combat aucune religion » , a également appuyé le ministre, mettant en garde contre « tout dévoiement de l'esprit de la République » , un « dévoiement insidieux qui évoque à mot couvert la prétendue incompatibilité qu'il pourrait y avoir entre le fait de croire et d'être républicain ».



« La Nation n'oublie aucun de ses enfants tombés au champ d'honneur. Les combattants musulmans sont des modèles de dévouement et de courage. Ils ont consenti au sacrifice ultime. Ils sont devenus Français par la plus belle des actions, la plus dure aussi, celle du sang versé. Aujourd’hui, ce sacrifice nous engage tous » , a-t-il conclu.