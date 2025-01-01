Huit ans après de graves persécutions, les Rohingyas de Birmanie endurent encore « des conditions désastreuses »

« la misère persistante »

« conformément aux obligations découlant du droit international, notamment le droit international des droits de l’Homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés ».

« les Rohingyas à l’intérieur et à l’extérieur du Myanmar sont confrontés à une nouvelle détérioration de leur situation déjà désastreuse »,

« notamment vers le Bangladesh, qui accueille déjà généreusement plus de 1,1 million de réfugiés du Myanmar »

« des informations faisant état de refoulements, d’expulsions et de déportations dans toute la région suscitent de vives inquiétudes quant à de potentielles violations du principe de non-refoulement et au rétrécissement de l’espace d’asile. De plus, les coupes budgétaires restreignent considérablement l’éducation, l’aide alimentaire, les soins de santé, les moyens de subsistance et les services de protection ».

« l’attention de la communauté internationale sur l’urgence de trouver des solutions durables ».