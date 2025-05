Fin de vie : pourquoi les responsables religieux s'opposent fermement au « droit à l’aide à mourir »

« Derrière une apparente volonté de compassion et d’encadrement, ce texte opère un basculement radical : il introduit légalement la possibilité d’administrer la mort – par suicide assisté ou euthanasie – en bouleversant profondément les fondements de l’éthique médicale et sociale », alerte-t-elle.



« La terminologie choisie – "aide à mourir" – masque la nature véritable de l’acte : l’administration volontaire d’un produit létal. Ce vocabulaire euphémisant, que la Haute autorité de Santé elle-même qualifie de source de confusion éthique, dénature les mots pour désamorcer la gravité morale de l’acte » , assure la CRCF. Pire encore, « l’intégration de l’aide à mourir dans le Code de la santé publique constitue un dévoiement de la médecine » et « heurte frontalement le serment d’Hippocrate et le principe fondamental du soin, qui vise à soulager, sans jamais tuer ».



Dans la version initiale de la proposition de loi, un médecin seul pouvait autoriser un acte létal dès lors que la personne réclamant « l’aide à mourir » remplit les critères d’éligibilité. Ils sont au nombre de cinq : être âgé d'au moins 18 ans, être Français ou résider en France, être atteint d'une « affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale » , un mal qui provoque une « souffrance physique ou psychologique » réfractaire aux traitements ou insupportable pour la personne, et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.



Les députés ont finalement voté à la majorité la nécessité pour le médecin de convoquer au moins un spécialiste et un soignant impliqué dans le traitement de la personne pour donner leur avis. La procédure est davantage collégiale, mais cela est encore loin de satisfaire les responsables religieux. D'autant qu'un délit d'entrave à « l’aide à mourir » , similaire au délit d’entrave aux interruptions volontaires de grossesse (IVG), a été approuvé, samedi 24 mai, par les parlementaires. La peine encourue pour toute personne empêchant de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir sera de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.