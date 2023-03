Euro 2024 : après le Qatar, quel avenir pour l’équipe de France de football ?

Le réservoir français est là. Toutefois, le management est à repenser. Karim Benzema a longtemps manqué à l'appel avant de revenir en sélection pour finalement quitter prématurément le Qatar, non sans laisser des zones d'ombre aux raisons pour lesquelles il s’en est allé. Kylian Mbappé, désormais capitaine de l'équipe de France, et Antoine Griezmann, toujours aussi brillants comme l'a montré le début des éliminatoires de l'Euro 2024, se sont chargés de l'animation et de la création.Pour le premier nommé, les dirigeants sportifs ont l'obligation de préserver ce joueur encore jeune. Le comparer arbitrairement à Pelé comme cela a été entrepris récemment est exagéré. Oui, l'immense talent allié à la précocité est le fil conducteur reliant ces deux acteurs majeurs du sport de très haut niveau. Par contre, essentialiser ces deux individus par rapport à l'âge de la révélation, la couleur de peau et jusqu'à une pseudo-ressemblance d'après certains intervenants médiatiques est de l'inconscience. La similarité s'arrête sur le plan de l'aisance technique. Tactiquement, le placement sur le rectangle vert de Kylian Mbappé reste indéniablement lié à son flanc gauche tandis que « O Rey » se consacrait à une pluridisciplinarité exceptionnelle tout en demeurant lié à sa position de numéro 10. Le second nommé, Antoine Griezmann, a agi en métronome responsable en s'appuyant sur le dernier cité et sur un super Olivier Giroud conquérant dans le jeu aérien.Simultanément, d'autres membres, plus jeunes, de l'effectif ont fait des apparitions comme Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Matteo Guendouzi, tous à la fraîcheur et à la spontanéité incontestables. Incontestables mais insuffisantes. En plus de ces éléments prometteurs, ajoutons l’attaquant Randal Kolo Muani. Se dégage là une petite majorité de joueurs évoluant en Bundesliga, ce qui a tendance à stéréotyper certains réflexes de jeu comme certaines attentes, étant donné le caractère expressément physique du championnat d’Allemagne.Sur leur lancée, les Bleus devraient être en mesure de remporter l'Euro 2024. Au terme d'une finale avec leurs voisins allemands, prédisons-nous. Un scénario des plus plausibles car ces derniers, qui organiseront la compétition, auront à cœur de se relancer après l'échec au Qatar. Evoluer à domicile sera un avantage propice à réinstaller la légendaire discipline germanique qui avait permis de remporter le Mondial 1974, d'arriver en demi-finales à l'Euro 1988 et en Allemagne en 2006.