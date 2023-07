Et si on faisait du 11 juillet la Journée internationale de commémoration des victimes du génocide de Srebrenica ?

Face au déni très répandu du génocide de Srebrenica, il est grand temps que la communauté internationale cesse de détourner le regard. L'instauration d'une journée de commémoration montrerait que la communauté internationale est du côté de la vérité et solidaire des survivants et des familles des victimes.C'est le minimum que nous puissions et devions faire pour respecter la dignité des victimes et des survivants et éviter qu'ils ne tombent dans l'oubli.Comme l'a dit l'an dernier à Potocari mon cher ami et infatigable défenseur de la justice et de la paix, Menachem Rosensaft :Aujourd'hui et demain, nous qui n'étions pas là sommes pleinement solidaires des survivants et de leurs familles. Consacrons-nous ensemble à inscrire définitivement le génocide qui s'est produit à Srebrenica et à Potočari dans les annales de l'humanité, au nom du souvenir, bien sûr, mais aussi, et c'est tout aussi important, en guise d'avertissement.Il est grand temps de reconnaître officiellement le 11 juillet comme Journée internationale de commémoration des victimes du génocide de Srebrenica.Lire aussi :Et aussi :