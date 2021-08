Des religieux sunnites et chiites d'Irak réunis à La Mecque par la LIM

« L'événement du jour représentait les vraies principes de l'islam »

« L'islam nous enseigne à toujours lutter pour la paix et la réconciliation. Il nous instruit d'embrasser la diversité et de respecter les différences de chacun. Il nous dit de vivre en coexistence et en harmonie avec tous et cela nous pousse à construire des passerelles de coopération et de compréhension. Les dirigeants et les érudits musulmans réunis dans la ville sainte de La Mecque ont démontré leur engagement à promouvoir ces valeurs. »

« contrecarrer ceux qui chercheraient à déformer le message pacifique du Coran pour inspirer la haine et la violence politiques »

La Ligue islamique mondiale (LIM) a organisé, mercredi 4 août à La Mecque, le Forum des références irakiennes, réunissant sous son égide 80 éminents chefs religieux irakiens, tant sunnites que chiites, afin de promouvoir l'unité et la réconciliation de tous les musulmans d'Irak, par-delà les obédiences religieuses et les appartenances ethniques.A cette occasion historique, le rôle des leaders religieux dans la lutte contre le sectarisme et l'extrémisme religieux, et dans la promotion de la coexistence intrareligieuse a été mis en exergue au cours du forum, où ses participants entendent aussi soutenir les efforts du gouvernement irakien pour parvenir à une paix durable dans le pays., a affirmé Mohammed Al-Issa, secrétaire général de la LIM. Les participants ont convenu de la création d'un comité de coordination qui servira de plateforme au travers de laquelle les religieux peuvent favoriser l'unité et régler des différends avant qu'ils ne dégénèrent, fait savoir la LIM, pour qui une communication régulière entre ces religieux aidera à