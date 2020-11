Laïcité, lutte contre le séparatisme, islam de France : la Ligue islamique mondiale en appui à Macron

« Nous avons toujours appelé les Français musulmans ainsi que les résidents musulmans en France à respecter la Constitution, les lois et les valeurs de la République Française, au même titre que nous, dans le monde musulman, nous attendons des autres qu’ils respectent nos Constitutions et nos valeurs. Nous continuons d’appeler au dialogue civilisationnel et culturel entre les nations et les peuples, et nous mettons en garde contre le concept de choc des civilisations »

« Nous appelons les communautés musulmanes à respecter les constitutions, les lois et les valeurs des pays qui les accueillent. Ceux à qui cela ne leur plait pas n’ont qu’à partir dans un autre pays. Qu’ils n’aient pas recours à des dérives et des actions malveillantes »,

« Les séparatistes se sont en premier isolés des sociétés musulmanes avant de s'isoler dans les autres types de sociétés comme en France ou ailleurs. Vous avez fort heureusement dans votre pays une grande majorité des musulmans qui aiment la France, cette France par laquelle beaucoup se sont sacrifiés, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale »

Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale (LIM), Mohammed Abdul Karim Al-Issa, s’est exprimé en faveur du projet de loi contre le séparatisme, dite « réconfortant les principes républicains », dans une interview accordée au JDD parue dimanche 22 novembre., a indiqué l'ancien ministre saoudien de la Justice.Des propos qui font écho à ceux exprimés auprès de Saphirnews lors d'une interview réalisée en mars avant le premier confinement.nous avait-il alors déclaré., a souligné Mohammed Abdul Karim Al-Issa.