De Lyon à Paris, l'attrait en France pour la Turquie se confirme avec le Festiculture

« il y a un plus grand potentiel, avec plus de personnes qui ont les moyens de faire des sorties. (...) Et Paris, c'est comme Istanbul, le potentiel pour faire plus de commerce est fort »

« une bonne image »

Dans une ambiance de grand bazar, les visiteurs et surtout les visiteuses se pressent dans les stands dédiés à la modest fashion. On y trouve aussi, à côté des marchants de tapis et de bijoux, quelques stands prônant le tourisme religieux à La Mecque ou encore le tourisme dentaire en Turquie.Le Festiculture devait être organisé cette année à Paris Nord Villepinte (Seine-Saint-Denis) dans un espace de 30 000 m2 mais les travaux en cours ont obligé les organisateurs à trouver une solution de repli. Pour espérer brasser autant de visiteurs qu'en 2023 (environ 30 000 selon les organisateurs), ce n'est pas sur trois mais sur cinq jours que le salon se tient a la Villette, nous explique-t-on. Si le succès à Paris n'égale pas encore celui à Lyon,, indique à Saphirnews le dirigeant du salon, Yavuz Amkarali.Plus de commerce pour plus de profits et de perspectives de développement ; c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il a été décidé, en 2021, de créer la société Miray pour gérer le Festiculture, plutôt que de continuer à le faire au travers d'une structure associative. Aucun chiffre ne nous sera délivré mais des dires de Yavuz Amkarali, la location des espaces aux exposants et les billets vendus aux visiteurs (entre 10 et 20 euros par personne selon la durée) permettent à Miray de rentrer dans ses frais et bien plus encore. De quoi voir, espère-t-il, plus grand pour les prochaines années, participant à sa façon à donnerde la Turquie et à marquer le Festiculture de son empreinte en France.