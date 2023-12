Afyonkarahisar, voyage Ã  travers le joyau cachÃ© de la Turquie

Publi-information Afyonkarahisar, voyage à travers le joyau caché de la Turquie Rédigé par Benjamin Andria | Mardi 26 Décembre 2023 à 13:00

Si vous cherchez une destination de vacances familiale, culturelle et relaxante, la Turquie et plus précisément Afyonkarahisar devrait figurer en tête de votre liste. Réputée pour ses sources thermales, sa riche histoire, sa gastronomie exquise et ses sites touristiques uniques, cette région offre une expérience de vacances inoubliable. Par le biais de Halalbooking, Saphirnews.com vous fait découvrir ce qui rend Afyon si spéciale. Entre sa beauté naturelle, son histoire ancienne et l'hospitalité chaleureuse de la population locale, c'est une destination qui promet une expérience de vacances enrichissante et mémorable.





Afyonkarahisar, ou Afyon, est la capitale de la province du même nom, peuplée de près de 300 000 habitants. Les routes d'Ankara à Izmir et d'Istanbul à Antalya se croisent à Afyon ; elle est un carrefour et une étape populaire sur ces voyages. Afyonkarahisar est la première province de la Turquie à être gouvernée par une femme. Kübra Güran Yiğitbaşı est non seulement la première femme à occuper le poste de gouverneure mais aussi la première à porter le voile à ce poste.



Très engagée pour promouvoir la place qu’occupent les femmes dans le développement de sa province, elle donne beaucoup d’importance à l’équilibre entre la tradition et la modernité. Sa politique touristique permet d’offrir aux visiteurs une gamme d'activités diversifiée. Que vous soyez à la recherche de détente, d'aventures, de délices culinaires ou de découvertes historiques, Afyonkarahisar a quelque chose à offrir à chaque membre de la famille.

Afyon, à fond la forme Réputée pour ses sources thermales riches en minéraux, Afyonkarahisar est un paradis pour ceux qui recherchent détente et bien-être. La région est parsemée de nombreuses stations thermales offrant chacune une oasis paisible au milieu de la campagne sereine. Offrez-vous un bain dans ces eaux chauffées naturellement ou offrez-vous des soins thermaux, célèbres pour leurs propriétés thérapeutiques.

Les sources thermales d'Afyonkarahisar sont depuis longtemps appréciées pour leurs propriétés curatives. Riche en minéraux, l'eau de ces sources est réputée pour soulager divers problèmes de santé, notamment les douleurs musculaires et articulaires, les troubles de la peau et les problèmes respiratoires.





De nombreux hôtels 5 étoiles de la région tels que NG Afyon Alusso Ikbal équipés de centres de spa proposent des traitements à base d'eau thermale, allant des bains thermaux aux massages. C'est une expérience qui mérite d'être vécue pour se détendre et se préparer à une journée d'aventure.

Des joyaux touristiques et historiques nombreux Afyonkarahisar a une histoire riche et fascinante qui se reflète dans ses nombreux sites historiques. La région a été le théâtre de nombreuses civilisations, des Hittites aux Ottomans, en passant par les Romains et les Byzantins. Cette région offre ainsi une multitude de sites touristiques à découvrir.



​1. La Grande Mosquée d'Afyonkarahisar



Cet édifice religieux est l'un des joyaux architecturaux de la région et mérite une visite pour son histoire et sa beauté. Construite au 13e siècle, cette mosquée emblématique représente l'harmonie entre l'architecture seljoukide et ottomane.



Située au cœur de la ville, la Grande Mosquée est célèbre pour son imposant minaret de 85 mètres de hauteur qui offre une vue panoramique sur le paysage environnant. Les visiteurs sont accueillis par une charmante cour intérieure dotée de beaux jardins et de fontaines. L'intérieur de la mosquée est un spectacle à couper le souffle, avec ses impressionnants piliers en pierre, ses arcs et ses dômes décorés de motifs géométriques et d'éléments floraux.



La Grande Mosquée, fraichement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, est également riche en histoire. Centre spirituel important de la ville, elle est aussi un lieu de visite culturelle. L'architecture élégante et les détails artistiques en font un exemple magnifique du style architectural ottoman. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir la culture et les traditions islamiques ainsi que de ressentir une atmosphère d'apaisement et de recueillement. Que vous soyez un amateur d'architecture, un passionné d'histoire ou simplement en quête de sérénité, la Grande Mosquée d'Afyonkarahisar est un trésor à ne pas manquer lors de votre visite dans la région.



2. Le château

Le joyau de la région, le château d'Afyonkarahisar, se dresse fièrement au sommet d'une roche volcanique, témoignant de l'importance historique de la ville. Datant de l'époque des Hittites, cette imposante forteresse offre une vue panoramique sur la ville et les paysages environnants. L'exploration des murs, des tours et des tunnels souterrains bien conservés du château permet aux visiteurs de faire un véritable voyage dans le temps et de plonger dans l'héritage culturel de la région.



3. Le musée archéologique

Pour les passionnés d'histoire, une visite au musée archéologique d'Afyonkarahisar s'impose. Situé à l'intérieur d'un bâtiment ottoman magnifiquement restauré, ce musée expose une impressionnante collection d'artefacts couvrant différentes époques, des civilisations hittite et phrygienne aux périodes byzantine et ottomane. Explorez les poteries antiques, les bijoux complexes et les statues détaillées pour mieux comprendre l'héritage culturel de la région.



4. Le village d'Ayazini

Le village d'Ayazini est situé dans la vallée historique « phrygienne », dans la province d’Afyonkarahisar. Ce petit village est célèbre pour ses 300 maisons troglodytes en pierre sculptées dans les falaises environnantes. Ces maisons ont été construites il y a des siècles et sont aujourd'hui une attraction touristique populaire pour les visiteurs de la région. En plus des maisons troglodytes, le village d'Ayazini offre également de belles vues sur les montagnes environnantes et une atmosphère tranquille et paisible.





Une gastronomie riche La cuisine d'Afyonkarahisar est une fusion délicieuse de saveurs traditionnelles et modernes. La région est particulièrement connue pour son délicieux sucuk, une sorte de saucisse épicée, et son lukum, un dessert sucré à base de gélatine et souvent garni de noix.



Afyonkarahisar est également réputée pour son fromage de chèvre, ses kebabs savoureux et ses délicieux plats à base d'agneau. Parmi les plats spécifiques à Afyonkarahisar, le göce tarhana, les plats de viande tels que la viande entière, le kebab d'Afyon, le paçık, la dinde au voile, les plats de légumes tels que la pâte d'aubergine, l'ilibada farcie, la moussaka aux aubergines, aux poireaux, au persil et à la citrouille, les feuilles farcies au nœud et le gombo aigre sont les goûts à déguster. L'utilisation du pavot et de l'huile de pavot est courante, en particulier dans les pâtisseries. Le haşgeşli, le katmer, le cızdırma ou encore l'öğmenin ont une place de choix.



C’est pour toute cette diversité et richesse gastronomique la région a été inscrite au Réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la gastronomie en 2019. Chaque repas à Afyonkarahisar est une véritable aventure culinaire, une expérience que vos papilles n'oublieront pas de sitôt.

Un paysage qui ne vous laissera pas de marbre La région d'Afyonkarahisar est renommée pour sa production de marbre de haute qualité depuis des siècles. Le marbre extrait de cette région est réputé pour sa beauté, sa durabilité et ses diverses nuances de couleurs, allant du blanc pur au gris et au rose.



La production de marbre remonte à l'époque de l'Empire romain et elle a prospéré au fil des siècles. Aujourd'hui, la région est considérée comme l'un des principaux centres de production de marbre en Turquie. Cette activité a une grande importance économique pour la région, créant des emplois pour les travailleurs locaux et contribuant au développement économique de la communauté. De plus, elle soutient l'industrie du tourisme, car de nombreux visiteurs viennent à Afyonkarahisar pour découvrir les carrières de marbre et en apprendre davantage sur le processus de production.



Si vous êtes intéressé par l'artisanat du marbre, vous pouvez visiter les ateliers locaux où vous pourrez voir des artisans talentueux travailler sur des pièces uniques en marbre. Vous pouvez également visiter les carrières pour observer de près le processus d'extraction et en apprendre davantage sur la valeur culturelle et économique de la production de marbre dans la région.



En somme, la production de marbre à Afyonkarahisar est une activité importante qui fait la renommée de la région. Elle constitue un aspect incontournable de l'identité locale et offre une occasion unique de découvrir l'artisanat traditionnel et le patrimoine culturel de la région.

Une expérience inoubliable Un voyage à Afyonkarahisar est bien plus qu'une simple visite touristique. C'est une expérience qui enrichit l'esprit, nourrit le corps et revitalise l'âme. Alors, qu'attendez-vous ? Venez découvrir cette destination qui promet une expérience de vacances familiale inoubliable alliant loisirs et bien-être. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amoureux de la nature ou en quête de détente, cette région enchanteresse a quelque chose pour tous les goûts. Alors, préparez vos bagages et embarquez pour un voyage vers cette destination méconnue où histoire, nature et hospitalité chaleureuse se conjuguent pour créer une expérience inoubliable !





