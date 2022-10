Un Mawlid à l’heure turque à Paris, le Diyanet et Maher Zain au rendez-vous

« A l’instar du Prophète Muhammad, tous les autres prophètes ont lutté pour propager le bien, éliminer le mal et faire dominer la paix dans le monde. Venez qu’on puisse tous continuer cette lutte, qu’on agisse tous ensemble pour éradiquer l’injustice et l’oppression là où elle se trouve, qu’on forme une voie unique contre le mal »

« Nous ne devons pas tomber dans le piège de Satan. (…) Nous devons prêter attention aux valeurs telles que l’entraide et le partage. Nous devons travailler jusqu’à ce que la bonté règne dans le monde entier. N’oublions pas que c’est la bonté qui changera le monde. »

Ya Nabi Salam Alayka

« O Prophète, que la paix soit sur toi »

« Personne ne peut se considérer comme étant un modèle. Le Prophète Muhammad, lui, est un modèle. Mais, évidemment, les gens me voient peut-être comme tel donc j’essaye d’être un exemple pour la jeunesse »

, a également déclaré le dignitaire musulman.Parmi les invités qui ont répondu présents à l’événement, on pouvait y apercevoir Mohammed Moussaoui, président de l’Union des mosquées de France (UMF), et Ahmed Jaballah, président de l’IESH de Saint-Denis.Le célèbre artiste suédois Maher Zain a assuré sa prestation en clôturant l’évènement par des chants en l’honneur du Prophète. Familier de ces événements festifs empreints de spiritualité, le jeune quadragénaire – dont c'est loin d'être le premier déplacement en France – a été accueilli par le public entre ferveur et retenue sur la scène où il est venu entonner des chansons en arabe et en turc dont l'emblématiqueen français)., avait-il déclaré en 2018 lors d'une interview pour le magazine Salamnews