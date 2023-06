A Nantes, le succès du Festi’Türk autour de la mosquée franco-turque

« un esprit de respect et de tolérance »

« On est là pour faire connaître notre culture d’origine et nos traditions. Bien sûr, on évoque ces sujets entre nous, mais en dehors de cet espace commun »

« L’objectif est de rester en France, où on a fondé nos familles depuis maintenant deux, voire trois générations. On passe juste quelques semaines, au mieux, en Turquie. Notre pays, c’est la France. »

L’Association culturelle turque de Nantes (ACTN) voulait marquer le coup pour ses 40 ans. Autour de la mosquée Osmanli, inaugurée en 2009, elle a organisé, samedi 3 et dimanche 4 juin, Festi’Türk qui a attiré cette année quelque 12 000 personnes.L’événement, une sorte de kermesse géante ouverte à tous dans, a été l’occasion de célébrer aussi bien l’enracinement des familles d’origine turque en France que leur héritage à travers des chants, des danses, de l’artisanat ou encore des spécialités culinaires. Avec, en tête d'affiche, une star turque de la chanson Ekin Uzunlar, la culture turque a ainsi été mise à l'honneur lors de ce rassemblement.Pour Ibrahim Ertan, membre de l’association cité par Ouest-France, pas de place à la politique au Festi’Turk, alors que Recep Tayyip Erdogan a été réélu fin mai à la tête de la Turquie. , a-t-il indiqué.Lire aussi :Et aussi :