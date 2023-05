La Rencontre annuelle des musulmans de l'Ouest de retour à Nantes

« une véritable expérience fédératrice, alliant savoir, spiritualité et convivialité »

« Pour une meilleure compréhension de l’islam »

« Enfants et adultes pourront exprimer leur amour pour les textes sacrés en participant à cette compétition, où la récitation mélodieuse et la profondeur des versets se conjugueront pour ravir les auditeurs »,

La mosquée Assalam de Nantes accueille, samedi 27 et dimanche 28 mai, la 12e édition de la Rencontre annuelle des musulmans de l'Ouest (RAMO), un événement qui promet d'êtreselon les organisateurs.Des centaines de personnes seront attendues pour faire le tour des stands associatifs et commerciaux mais aussi assister aux conférences et ateliers initiés autour du thèmeau cours des deux jours d’échange qui verra notamment une intervention du président de Musulmans de France (MF), Mohsen Ngazou, sur les conséquences, à ses yeux, de la loi CRPR (dite séparatisme) sur la pratique du culte musulman.Un concours de récitation de Coran aura aussi lieu pendant ce weekend.indique-t-on. La dernière édition de la RAMO s'est tenue avant la crise sanitaire, en novembre 2019.