Après la réélection de Recep Tayyip Erdogan, une Turquie plus polarisée que jamais

Imad Khillo

Dans l’équation finale incertaine de cette élection, et de surcroît en contrôlant la plupart des médias mainstream ou en multipliant les mesures clientélistes (hausse du salaire des fonctionnaires, réduction des factures de gaz, distributions de jouets et de billets de banque), Erdoğan a été moins handicapé par son bilan économique immédiat, et a pu de ce fait continuer à jouir d’un apriori positif, étroitement lié à ses réalisations passées, et à l’idée de grandeur qu’il s’est employé aussi à incarner, tout au long de sa campagne. Inaugurant la première centrale nucléaire turque, il est resté l’homme des grands travaux. Scellant le lancement du premier porte-avions (devenu porte-drones) turc, il est demeuré celui qui a fait de la Turquie un acteur qui compte sur la scène internationale.Desservi cependant par la présence sur le sol turc de 3,5 millions de réfugiés syriens, attribuée à sa politique migratoire, il a su obtenir le soutien de Sinan Oğan, surprenant troisième homme du premier tour avec 5,1 % des voix, dont c’était la thématique de campagne. Ainsi, après un entre-deux tours dominé par cet enjeu, et empreint d’une rhétorique très nationaliste de part et d’autre, a-t-il pu bénéficier de cette précieuse réserve de voix, lors d’un scrutin fortement disputé, qui reflète une Turquie plus polarisée que jamais.*****est professeur à Sciences Po Grenoble. Directeur des relations internationales de cet établissement, il dirige le Master Méditerranée-Moyen-Orient (MMO)., maître de conférences à Sciences Po Grenoble, est chercheur associé à l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO). Ils sont tous deux membres du séminaire de recherche « Géopolitique et religions autour de la Méditerranée : entre permanence et recomposition » du Collège des Bernardins Lire aussi :