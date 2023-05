Turquie : après 20 ans au pouvoir, Erdogan rempile à la présidence

Le séisme politique ne s'est pas produit en Turquie. A l'issue du second tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche 28 mai, le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu n'a pas réussi à déloger Recep Tayyip Erdogan de son fauteuil de président sur lequel il est assis depuis 20 ans. La déception est immense pour l’opposition turque, qui dénonce la dérive autoritaire du leader du Parti de la justice et du développement (AKP).Alors que plusieurs enquêtes d’opinion plaçaient la coalition de gauche en tête, Recep Tayyip Erdogan a réalisé un score très élevé avec 49,51 % des suffrages, au premier tour organisé dimanche 14 mai. Une première pour un président qui a toujours été reconduit dès le premier tour jusqu’à présent.Le candidat de la coalition d’opposition avait réunit 44,88 % des suffrages. Un troisième candidat, l'ultranationaliste Sinan Ogan, un anti-kurde opposé à l'immigration, a rassemblé 5,17 % des électrices et électeurs.Malgré un pouvoir jugé de plus en plus autoritaire, la crise économique et les critiques essuyés sur l’organisation des secours après les puissants tremblements de terre survenus dans l'ouest du pays , le président sortant est parti favori au second tour et est donc parvenu à recueillir suffisamment de suffrages pour diriger la Turquie encore cinq ans de plus.Le taux de participation a de quoi faire des envieux en France et en Europe : près de 90 % des électeurs se sont déplacés au premier tour. Les élections législatives qui se déroulaient le même jour ont permis au parti du président de conserver une majorité suffisante pour contrôler le Parlement grâce à son alliance avec les ultranationalistes.Lire aussi :