D'ici et d'ailleurs, les politiques de lutte contre la radicalisation sous les yeux avisés de chercheurs

Les sept chapitres du corps de l’ouvrage analysent des thèmes et des exemples variés : genèse et développement des politiques de lutte contre la radicalisation en France, double dimension des prisons, analysées à la fois comme un incubateur de la radicalisation et lieu privilégié de lutte contre celle-ci, approches de la déradicalisation dans les pays du Moyen-Orient sur fond de contre-propagande idéologico-religieuse et de répression politique, lutte contre Boko Haram au Nigéria, pérennisation des programmes de luttes à travers les administrations et les gouvernements aux États-Unis et en France, tous concentrés sur la minorité musulmane et non dénués d’effets de répressifs durables…



Dans le chapitre de conclusion, Olivier Roy, auteur de Le djihad et la mort (éd. du Seuil, 2016), pose une question simple : « Mais pourquoi veut-on déradicaliser ? » Au XXe siècle, « personne ne travaille à une quelconque déradicalisation » , rappelle le politologue. La réponse apportée au phénomène se situe « entre la répression et la négociation politique, les deux étant souvent menés en alternance, le tout parfois suivi d’une amnistie (OAS, IRA). Toutefois, on ne s’interroge pas sur les convictions des acteurs ; on leur demande juste de renoncer à la violence. Personne ne songe non plus à développer une contre-théorie à usage pédagogique en direction des radicaux emprisonnés » . Mais tout change à partir du 11 septembre 2001, « le terme et la pratique sont apparus exclusivement en rapport avec le radicalisme islamique. »