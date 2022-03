Pour prévenir la radicalisation, « développer toutes les formes de débat démocratique »

La radicalisation est un processus de rupture. On ne naît pas radicalisé, on le devient. La rupture intervient par la transformation de soi. On change d'apparence, d'habitudes vestimentaires, alimentaires. On décroche de l'école, on rompt avec les copains, avec la famille et même avec sa propre identité, en choisissant un nom qui a une signification religieuse, par exemple. Mais c'est aussi la volonté de transformer le monde, une transformation globale et radicale d'un monde qui est jugé impie, impur, dépravé. Et pour cela, tous les moyens sont bons, y compris la violence, jusqu'au terrorisme et jusqu'au martyre réservé à quelques-uns des élus qui iront au Paradis.Autrement dit, la radicalisation religieuse est à la fois initiatique et il ne faut pas oublier cela, c'est ce qui attire beaucoup les jeunes, on se purifie soi-même et la volonté d'un changement à la racine de nos sociétés. Ce sont ces deux transformations qui attirent notamment les jeunes qui sont dans une situation de mal-être parce qu'ils se sentent discriminés, non reconnus, humiliés. Ce sont leurs termes. Et les réformes de la société, ça ne leur suffit pas. Ils veulent quelque chose qui transforme l'ensemble.