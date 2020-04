Covid-19/Ramadan 2020 : les mosquées fermées mais les appels à la prière autorisés à La Réunion

« cette décision, empreinte de gravité, a été guidée de surcroît - comme nous le recommande les enseignements de l’islam - par le principe essentiel de protection de la vie »

Pour enrayer la propagation du Covid-19 en France, les lieux de culte sont fermés, les mosquées compris. Dans l’île de La Réunion, où les mesures de confinement ont été instaurés en même temps qu’en France métropolitaine,, a fait savoir le Conseil régional du culte musulman (CRCM).L’instance régionale a annoncé la reprise progressive, à partir du jeudi 16 avril, de l'appel à la prière () par haut-parleur lors du coucher du soleil, heure de la prière du. L’adhan, lancé par un muezzin, sera adapté, les mosquées demeurant fermées le temps que durera la crise sanitaire, a indiqué son président Nazir Patel., poursuit le CRCM, qui entend toujoursLe CRCM de La Réunion s'est récemment illustrée, rapporte Réunion La 1ère, en produisant une vidéo (plus bas) appelant les Réunionais à respecter les mesures de confinement et ainsi à aider les autorités et les personnels soignants dans leur combat contre le Covid-19.