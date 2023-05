Comment la crise écologique peut opérer une conversion provoquant le retour de l’Homme aux sources

« jihad écologique »

En effet, lors du Salon de la permaculture dans le cadre de la Rencontre annuelle des musulmans de France (RAMF) 2019 s’étendait un stand écologique de grande ampleur pour lancer le concept d’éco-jihad promouvant unau sein des zones rurales françaises et notamment à l’étranger. Le concept d’se fonde sur trois axes d’autosuffisance : un modèle économique alternatif, une place prépondérante accordée à l’écologie et une vie communautaire musulmane active.Ces changements dans les corollaires éthiques et pratiques des musulmans en France sont observables dans le fonctionnement de l’association Inaya permaculture & Beyond, ferme éco-islamique en Jordanie dont les fondateurs sont des émigrés () Français de confession musulmane ; la coopérative sociale de l’Îlot des Combes, une ferme éco-islamique en Bourgogne Franche-Comté, et l’association Sakana en Ile-de-France.Ces initiatives proposent plusieurs stages d'initiation et de conception en permaculture musulmane et elles offrent assistance à qui souhaite créer un éco-lieu en France ou à l’étranger. L’objectif déclaré par le statut associatif est de sensibiliser les musulmans à l’écologie et à une vie plus saine et naturelle, améliorerdes musulmans auprès deet créer uninternational entre permaculteurs, à la lumière de l’islam. Ces activités sont parfois accompagnées, pour ceux qui le souhaitent, par une mise en avant d’initiatives portées par la communauté musulmane : un vélo-tour de visite d’une trentaine de mosquées à travers la France, des retraites spirituelles – mixte ou au féminin –, des cours d’arabe et des cours de lecture du Coran.En dépit du fort ancrage islamique de ces initiatives, athées ou croyants, hommes et femmes de toutes obédiences s’y retrouvent pour suivre les formations en permaculture, apiculture et phytothérapie ou des ateliers deafin d’inviter le groupe à réfléchir sur son propre état émotionnel en contact avec la nature. La résonance de ces activités arrive à rejaillir dans le site officiel pour le tourisme de la région concernée ou sur les réseaux sociaux : des pages musulmanes comme Consomouslim, Oum’Naturel, Iqna’, Hijabin ainsi que sur des pages écologiques comme Ethical minds ou Hello Organic.Le rayonnement éclectique de ces initiatives islamiques en permaculture a renforcé, en France, l’introduction du label de certification « halal-bio » dans le marché. Maints versets du Coran poussent vers une relation harmonieuse avec les animaux, les plantes et le ciel. Cette convergence inédite entre modèle halal et modèle bio semble être une tentative de décrisper le débat en France sur le sujet. Le modèlese manifeste dans les habitudes alimentaires, ainsi que dans la recherche des vêtements et des outils d’hygiène. Un exemple évident est la vente de la racine d’un arbuste – autrement appelé siwak islamique – comme alternative naturelle et écologique à la brosse à dents traditionnelle.Le concours d’actions de ces modèles démontre la réactualisation des principes coraniques fondamentaux à l’aune de la protection environnementale. Les clés dusont exprimées par plusieurs préceptes :1): l’unicité de Dieu et donc l’interdépendance de toutes les composantes de la création ;2): la nature originelle de la création ;3): l’équilibre harmonieux de toutes les composantes de la création ;4): l’intendance que Dieu a transmise aux hommes pour la sauvegarde de sa création. L’Homme a été promu par Dieu pour être son(lieutenant) ;5)la gratitude pour l’accès aux ressources de l’univers, et leur partage équitable.Les champs et les choix lexicaux sont certainement équivoques. Les termesetsont nécessairement à contextualiser et à comprendre comme une provocation ironique de banalisation de l’allure de panique autour de ces termes. Au-delà des analyses sémantiques, les fermes en permaculture observées ne sont ni des ghettos ni des enclaves dans l'espace géographique où elles sont insérées. Ces associations prévoient la lutte contre la friche et l'embellissement du paysage au nom d’une spiritualité religieuse. Ils contribuent au maintien et à la réhabilitation du terroir et de sa spécificité écologique, et renforcent la solidarité entre les générations et entre locaux et néo-ruraux avec un partage d’expérience quotidien.