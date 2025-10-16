Points de vue Cessez-le-feu à Gaza : la paix promise, la justice attendue Rédigé par Khadija Ahouzi | Jeudi 16 Octobre 2025





Permettez-moi de ne pas encore me réjouir.



On nous parle d’un cessez-le-feu.

Les bombes ne tomberont plus des cieux ?

Les enfants retrouveront leurs sourires ?

Les Palestiniens ont-ils fini de souffrir ?



Des années douloureuses sont passées,

Des familles détruites et décimées,

Des innocents à qui l’on a tout volé —

Le toit, l’innocence, la famille, la paix.



Permettez-moi de ne pas encore me réjouir,

Après tant de souffrances, tant de soupirs,

Après tant de massacres et de torts,

Après la faim, la peur, les bombes — toujours et encore.



Alors, c’est tout ?

Un cessez-le-feu, mais aucune punition ?

La fin d’une guerre, disent-ils, sans réparation ?

La fin d’un calvaire, mais quelles sanctions ?

La fin des larmes, du sang, de l’occupation ?



Le ciel redevient-il bleu ?

Les enfants sont-ils en des lieux heureux ?

Les accords seront-ils respectés ?

La terre aux Palestiniens sera-t-elle restituée ?



Et ces milliers de déplacés ?

Et ces milliers de déportés ?

Et ces milliers de vies fauchées ?

Et ces milliers de terres volées ?



Permettez-moi de ne pas encore me réjouir,

Après tant de souffrances, tant de soupirs,

Après tant de massacres et de torts,

Après la faim, la peur, les bombes — toujours et encore.



Alors, quand les hommes nous déçoivent,

Quand leurs promesses se brisent et s’étoilent,

Nous tournons nos cœurs vers le Ciel, émus,

Nous n’avons foi qu’en la justice de Dieu,

C’est d’elle que viendra le salut.



Les mensonges,

Les trahisons,

Les accords non respectés,

Les cessez-le-feu rompus ont trop duré.



Nous ne nous réjouissons que de la justice de Dieu —

Celle qui répare quand tant abîment,

Celle qui relève quand tant s’animent,

Celle qui apporte la paix,

Celle qui découle de Son décret,

Pour tous les opprimés du monde,

Pour nos frères et sœurs qui portent encore la blessure profonde.



*****

Première parution sur le



Lire aussi :

Vers la fin de la guerre à Gaza ? Un cessez-le-feu acté entre Israël et le Hamas On nous parle d’un cessez-le-feu.Les bombes ne tomberont plus des cieux ?Les enfants retrouveront leurs sourires ?Les Palestiniens ont-ils fini de souffrir ?Des années douloureuses sont passées,Des familles détruites et décimées,Des innocents à qui l’on a tout volé —Le toit, l’innocence, la famille, la paix.Permettez-moi de ne pas encore me réjouir,Après tant de souffrances, tant de soupirs,Après tant de massacres et de torts,Après la faim, la peur, les bombes — toujours et encore.Alors, c’est tout ?Un cessez-le-feu, mais aucune punition ?La fin d’une guerre, disent-ils, sans réparation ?La fin d’un calvaire, mais quelles sanctions ?La fin des larmes, du sang, de l’occupation ?Le ciel redevient-il bleu ?Les enfants sont-ils en des lieux heureux ?Les accords seront-ils respectés ?La terre aux Palestiniens sera-t-elle restituée ?Et ces milliers de déplacés ?Et ces milliers de déportés ?Et ces milliers de vies fauchées ?Et ces milliers de terres volées ?Permettez-moi de ne pas encore me réjouir,Après tant de souffrances, tant de soupirs,Après tant de massacres et de torts,Après la faim, la peur, les bombes — toujours et encore.Alors, quand les hommes nous déçoivent,Quand leurs promesses se brisent et s’étoilent,Nous tournons nos cœurs vers le Ciel, émus,Nous n’avons foi qu’en la justice de Dieu,C’est d’elle que viendra le salut.Les mensonges,Les trahisons,Les accords non respectés,Les cessez-le-feu rompus ont trop duré.Nous ne nous réjouissons que de la justice de Dieu —Celle qui répare quand tant abîment,Celle qui relève quand tant s’animent,Celle qui apporte la paix,Celle qui découle de Son décret,Pour tous les opprimés du monde,Pour nos frères et sœurs qui portent encore la blessure profonde.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







