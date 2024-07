Aux PolyKromies de Sarcelles, une « Symphonie pour la coexistence » bienvenue dans un climat politique troublé

« qui invite à se faire croiser les genres artistiques pour se faire croiser les publics ».

« En cette année particulièrement troublée – en Afrique, en Ukraine ou encore au Proche-Orient – l’ambition des PolyKromies est plus que jamais d’actualité : il s’agit de faire valoir Sarcelles comme un exemple inspirant de cohabitation pacifique et de dialogue interculturel »

« une programmation plurielle et exigeante qui a lieu en plein air dans un lieu hautement symbolique : la Place de France, au pied des tours HLM ».

« l’opéra de Serge Kakudji dialoguera avec les musiques traditionnelles africaines pour la première mondiale de la nouvelle création du contre-ténor congolais,"Second Souffle" »

« la Compagnie Triwat illuminera la Place de France en présentant un spectacle de musique et danse Bollywood riche en couleurs, en rythmes et en variétés rendant hommage à la vibrante communauté indienne de Sarcelles ».

« Symphonie pour la coexistence »

« l’harmonie dans tout ce qu’il y a de plus intime et précieux ».



« Un véritable hymne à la paix et une invitation à une cohabitation intelligente et respectueuse de l’Autre »,

« Plus que jamais, en 2024, les PolyKromies sont placées sous le signe de l’acceptation de son prochain et de l'harmonie à l'image de ce que l'on peut espérer pour le monde tout en célébrant la richesse des cultures qui convergent dans cette ville cosmopolite. »

La troisième édition des PolyKromies de Sarcelles tombe à point nommé. Alors que les élections législatives anticipées occupent naturellement bien des esprits en France, le festival se tiendra cette année – hasard du calendrier – du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. Annoncé bien avant les élections européennes du 9 juin, l'événement artistique, initié en 2021 par la Ville de Sarcelles, dans le Val d'Oise, entend valoriser la réalité multiculturelle d'une ville-monde qui compte plus de 80 communautés en son sein, au travers d'une programmation, appuient les organisateurs, qui présententA ce titre,vendredi 5 juillet tandis que, le lendemain,Le festival prendra fin dimanche 7 juillet avec une. Cette création originale, conçue pour les PolyKromies sous la direction artistique de Carole Latifa Ameer , sera présentée par l'ensemble Samaa Orchestra. Celle-ci sera accompagné des chanteurs et chanteuses Françoise Atlan (chant séfarade et arabo-andalou), Abdelkader Ghayt (chant soufi musulman), Naushad Ali Kawa (chant hindou) et Rémy Bres-Feuillet (chant lyrique), pour un concert unique qui verra les chants des grandes religions célébrer à l'unisson sur scènefait-on part.