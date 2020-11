Ensemble, un trio vocal interreligieux et inspirant au service du vivre-ensemble en paix

« Liberté »

Cinq ans après, le souvenir des attentats reste vif. Fati Amar et François Troller ont perdu plusieurs amis au Bataclan le 13 novembre 2015. Ils sont ensuite profondément marqués par l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet 2016, alors qu'il officiait dans son église à Saint-Etienne-du-Rouvray. Loin de se morfondre ou de laisser place à la haine, ces deux hommes, qui évoluent dans l'univers de la musique, ont décidé de se servir de cette triste expérience comme d'une source d'inspiration artistique originale pour célébrer le vivre ensemble. Ils décident alors de monter un projet musical inédit réunissant des personnes des trois grandes religions monothéistes.Après de longues recherches, ils trouvent en Matthieu de Laubier, Philippe Darmon et Farid Abdelkrim, les voix adéquates pour chanter un hymne à la paix, à l'amour, à la liberté, à la fraternité et à la coexistence. Ils forment ainsi le groupe Ensemble et donnent naissance à l'album, produit par Hamel Productions et diffusé par Bayard Musique depuis le 9 octobre, bien avant les attentats perpétrés à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice. L'initiative artistique tombe à point nommé.