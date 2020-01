Il nous reste les mots : un hymne au dialogue lancÃ© par deux pÃ¨res endeuillÃ©s du 13-Novembre

« une extraordinaire opportunité de montrer qu'il nous était possible de parler »

Le livre fut, explique Georges Salines,et de, écrit-il encore dans le livre, en prenant le soin de ne pas réduire Azdyne Amimour à son statut deOn découvre, en effet, au fil de la lecture, le parcours de vie peu ordinaire de ce Drancéen, qui nourrit un rapport singulier à l’islam – Azdyne est croyant mais non pratiquant – et qui a voulu laisser ses enfantsen matière religieuse.Les Amimour, comme bon nombre de parents de jihadistes, n’ont rien vu de la radicalisation de leur fils, parti en septembre 2013 en Syrie,, pour y faire « le jihad ». Azdyne Amimour avait alors fait le déplacement jusqu’en Syrie pour tenter de ramener son fils en France, à la raison. En vain. C’est quelques jours après les attentats du 13-Novembre que sa famille apprend l’indicible sur Samy dont elle n’avait pas de nouvelles depuis des mois. Son acte, son père ne lui pardonne pas, confiant avec peine qu'il aurait préféré le savoir mort en Syrie. Le destin en fut autrement.Pour Azdyne Amimour, qui se considère aussi comme une victime, sa démarche est de l’ordre d’unedont il avait besoin pour faire face à la tragédie dont la seule évocation est totalement taboue dans sa famille. Ce livre était sa façon à luicomme Georges Salines dont Azdyne salue à diverses reprises le courage.signifie-t-on dans l’avant-propos d’un livre émouvant, joliment conclu par une lettre d'Azdyne Amimour à Lola et une autre de Georges Salines à Samy.Ce dialogue, aussi puissant qu’il est animé d'un profond respect et d'un fort désir de paix, est un hymne à s'engager dans la voie de la rencontre avec l'autre, à depasser les préjugés et les différences, pour être mieux armé face au piège des divisions dans lequel veulent tant nous faire tomber les terroristes et les semeurs de haine et de mort.